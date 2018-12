Besparelser: Odense burde under administration

1. december skrev formanden for Ældresagen i Odense, Palle Vennekilde, at det røde flertal i byrådet anført af borgmesteren laver grin med de ældre og kun har beton i hovedet. Sådan læser jeg artiklen. Menneskeliv interesserer dem ikke.

Ufortrødent fortsætter borgmesteren Anker Boyes vanvittige og revolutionære transformation af Odense til så meget beton som muligt på rekordtid og med en himmelråbende dyr letbane, som de færreste borgere kan se fornuften i.

Odense er udsat for en revolution, hvor man er komplet ligeglad med folket og i særlig grad de ældre medborgere, som bliver narret og trådt under fode. Der er et roderi i forvaltningerne, som øjensynlig bliver værre og værre. Ulovligheder ser man stort på og må stå skoleret overfor en minister. Og øremærkede penge fra regeringen til de ældre, ja, dem bruger man da bare til andet end formålet. Det er ganske enkelt frækt.

Ansvar er blevet en by i Rusland, og Odense må have en dårlig stadsdirektør, som ikke kan, vil eller tør rådgive borgmesteren og byrådet ordentligt, når de leger med borgernes penge.

Jeg håber, at mange ældre vender borgmesteren ryggen. Det samme gælder hans tro væbner, den radikale rådmand, Susanne Crawley Larsen, der har vist sig ikke at være sin opgave voksen.

Odense Kommune burde under administration, men det er nok for meget at håbe på.