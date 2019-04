Læserbrev: Lumby er igen på planen i Odense, ja altså spareplanen. I efteråret var det Lumby Skole der stod til at blive lukket ned, denne gang er det hele bydelen.

Vi skal nemlig ikke længere være på ruteplanen, i hvert fald er det forslaget, som det nye "Bynet 2021" kommer med. Her foreslåes det, at der ikke længere skal køre busser i Lumby. Og der vil blive rigtig langt til det nærmeste stoppested for de borgere, der bruger bussen. Vi har i Lumby en del ældre medborgere, der benytter sig af den offentlige transport. De sidder side om side med skolebørn, og ofte vil man også møde børnehaven på tur. Det vil alt sammen være saga blot, når letbanen skal køre. Der er mange herude i Odense kommunes yderpunkt, som ikke får særlig gavn af letbanen, men som kan se ideen i at samle midtbyen med nem offentlig transport.

Vi har lige som de fleste andre i Odense talt om det store projekt og tænkt, at det sikkert ville hjælpe mange, måske ikke lige os herude, men nok mange andre. Desværre lægger "Bynet 2021" nu op til, at vi herude ikke længere skal have adgang til offentlig tranport af nogen art i nærheden af vores hjem. Vi har fået nok, vi vil ikke sættes af kommunekortet. Vi vil tilbage på ruteplanen, og ud af spareplanen.