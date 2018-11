Besparelser. Jeg kalder det politikerbyrden ...

Ja, så er "de" i gang igen - igen med at skære på områderne: børne-, og ældreområdet. Hvor er det dog et nemt sted at spare og så komme med en rigtig dårlig bortforklaring.

Jeg husker jo tydeligt. at hr. Rahbæk & co. for ikke længe siden stod og "hældte vand ud af ørerne" og fortalte, at Odense Kommune var nødt til at hæve skatten for at give et løft og bedre velfærd til de stakkels, hårdt ramte områder (får næsten tårer i øjnene). Han lovede bedre vilkår på plejehjemmene bl.a. varm mad fra eget køkken. Nybygning af bofællesskaber for ældre. Løft af de hårdt ramte folkeskoler. Bedre vilkår for socialt udsatte etc. etc. (bla, bla, bla).

Kommuneskatten blev hævet, og hvad er det nu, der sker: Man tror, det er en meget dårlig vittighed, men nej, det er fakta og ganske usmageligt - i stedet for at for at give til børn-, unge- og ældreområdet, skal der nu spares på områderne og fyres folk.

Den halve times ekstra hjælp om ugen (klippekortordningen), som tiltrængte beboere på plejehjemmene kunne bruge valgfrit til forskellige aktiviteter, bliver nu taget fra dem (hvor er det dog nemt - disse mennnesker kan jo ikke forsvare sig). Gang på gang må man se politikere løbe fra deres løfter.

Jeg forstår måske godt, hvorfor vi har et stort økonomisk problem i Odense. Prøv bare at køre en tur i byen (hvis det altså er muligt for opgravninger), for her får man forklaringen. Odenses nye "modeltog", som nogen ønskede sig, koster jo svimlende summer i anlægsarbejder etc.

Gang på gang støder man på ordet "ældrebyrden", men jeg har et helt andet syn på det, nemlig "politikerbyrden". Sidste år fik hr. Rahbæk en lønstigning på 263.656 kroner/år (en lønstigning på 31,4 procent) svarende til en årlig løn på 1,1 millioner, og herud over indtægter fra forskellige offentlige bestyrelser. Til sammenligning får en gift folkepensionist 74.844 kroner/år i pension. Hvor er det så, der kan spares mest?

Er det ikke den ældre generation, der har opbygget det gode velfærdssamfund, vi har i dag? De ældre bliver længere og længere på arbejdsmarkedet, og mange yder en kæmpe indsats ved at arbejde gratis ude i samfundet, eller de passer deres børnebørn, for at børnefamilierne kan få hverdagen til at hænge sammen. Er det rimeligt, at hele denne generation nu skal straffes, fordi der er "nogen", der ikke kan administrere pengene - nej. I det private arbejdsmarked går det altså ikke, hvis man ikke kan administrere pengene.

PS: Jeg savner nogle indlæg fra vores nyvalgte personer i Ældrerådet angående besparelserne.

Kære medborgere. Hvad om vi stod sammen, når disse voldsomme indgreb gang på gang bliver gennemført.