Besparelser. Flere penge til børnehusene

Thomas Enemark Lundtofte fra Institution Munkebjergs bestyrelse mener 27. november, at der skal spares massivt på børnene i daginstitutionerne. Det er ikke korrekt, men jeg kan godt forstå, at de seneste ugers debat kan efterlade det indtryk.

Institution Munkebjerg har syv børnehuse under sig, som i år har fået knap tre millioner kroner gennem den velfærdsskattestigning, vi har indført i Odense. Det har givet fire ansættelser i børnehusene.

Pengene fra velfærdsprocenten går krone for krone til den nære velfærd, og velfærdsprocenten sørger stadig for midler til daginstitutionerne. Børn- og Ungeforvaltningen skal desværre spare 27 millioner kroner næste år, men vi skærmer børnene og afværger at fyre pædagoger og skære i børnehusenes åbningstider.

I stedet lægger vi besparelsen på administration og ledelse.