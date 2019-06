Besparelser. Det gør ondt

Læserbrev: Det gør ondt at læse om de mange forslag til besparelser på kulturelle tilbud i Odense - tilbud som ellers nyder stor folkelig opbakning - men det er svært at argumentere imod, når de sparede penge skal gå til børn og ældre.

Noget lignende gjorde sig gældende, da skatten blev hævet. Vi så mange interviews med borgere, som udtalte, at hvis de kunne være sikre på, at pengene blev brugt på velfærd, havde de ikke noget imod at betale lidt mere i skat. Men det virker, som om pengene forsvinder i et bundløst hul, og tanken falder uvægerligt på letbanen.

Og hvad kan man så se på en køretur med letbanen, når den bliver indviet? Tja, mange af butikkerne på ruten er allerede lukket, fordi letbanebyggeriet har gjort det umuligt for kunderne at komme frem. Og nu er det så planen også at lukke flere kulturelle tilbud. Måske bør man målrette markedsføringen af byen mod et bestemt segment af turister, nemlig dem, der tiltrækkes af forladte steder som f.eks. Tjernobyl-området. Man kan forestille sig turistguiden på turen: "Her lå der i mange år et bageri, som nu er nedlagt. Og denne bygning har huset Bolbro Bibliotek."