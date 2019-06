Besparelser. Det går ud over de svageste børn

Synspunkt: Andelen af fattige børn er stigende i Odense Kommune. Foreningen OPAD har gennem sine over 100 år altid haft det samme fokus; at skabe positive koloni-oplevelser for børn med særlige behov.

Vi giver hvert år mange hundrede børn fra Odense Kommune mulighed for at få livsnærende oplevelser ved vandet sammen med andre jævnaldrende børn. Muligheder de ellers ikke ville have fået. Vi rammer en målgruppe af børn fra 1. til 10. klasse, som alle har det tilfælles, at de kommer fra hjem, hvor ressourcerne desværre ikke rækker til at komme på ferie. Eller hvor behovet for en særlig indsats, som fx Camp Sund og Sjov, er det vendepunkt i livet, der gør forskellen.

Tilskuddet fra Odense Kommune er forudsætningen for, at Foreningen OPAD overhovedet er i stand til at give børnene disse kolonioplevelser på de to kolonier på Nordfyn og kolonien på Fanø. Uden dette tilskud er koloniophold simpelthen ikke en mulighed.

Vi har forståelse for at man som kommune kan være nødsaget til at finde besparelser for at få økonomien til at hænge sammen. Men en 50 procents-besparelse i tilskuddet til Foreningen OPAD, svarende til 1,5 mill. kr. vil desværre have meget store konsekvenser for de svagest stillede i Odense Kommune. Nemlig børn med særlige behov.

Det jo ikke en besparelse, der redder Odense Kommunes økonomiske udfordringer, men det er en mærkbar besparelse for disse børn. Foreningen OPAD har kun den mulighed at reducere vores kerneydelse væsentligt ved at nedlægge en del af vores koloniophold for børn med særlige behov. Kommunens krav om 50 procent-besparelse = nedlæggelse af en koloni = færre børn på koloni.

Vi mener selvfølgelig at det er en meget trist udvikling. At de, der har allerfærrest ressourcer, skal fratages de få muligheder, de har for at få nærende sommeroplevelser ved strand og vand, nærværende voksne og et afbræk fra en ofte vanskelig hverdag.

Vi kan ikke sende regningen videre gennem øget brugerbetaling eller lignende, da den målgruppe, vi henvender os til, er familier, der i forvejen er dem med færrest ressourcer. Det vil være social ansvarlighed, at de svagest stillede borgere i Odense Kommune ikke betaler for de kommunale besparelser.

Vi vil derfor indtrængende bede jer om at genoverveje besparelsen og i stedet forsat arbejde for, at vi i Odense Kommune kan tilbyde positive livgivende oplevelser til børn med særlige behov.