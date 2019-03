Besparelser. Assens er en sølle kommune

Lokaldebat: Efter at have boet mere end 50 år i en velfungerende kommune på Als flyttede min kone og jeg til Assens Kommune i 2009 for at være nærmere familien. Desværre fik vi kun et par år sammen på Fyn, så døde min kone, og jeg blev alene.

Efterhånden er jeg blevet 92 og har fået brug for hjælp til forskellige gøremål, men i slutningen af 2018 fik jeg et fire sider langt brev fra Assens Kommune, om hvad jeg kunne få af hjælp fra kommunens side baseret på, hvad jeg tidligere havde oplyst af skavanker samt på oplysninger fra et enkelt, mindst fem år gammel visitatorbesøg. Det drejede sig blandt andet om to nye hofteled, en brokoperation, en pacemaker m.m. Fra det nævnte visitatorbesøg husker jeg blandt andet et fantasifuldt forslag til, hvordan jeg selv kunne foretage gulvvask, nemlig siddende på en firhjulet kontorstol.

Det ovennævnte brev fra Assens Kommune indeholder i øvrigt en bevillingsoversigt med fem punkter, som jeg tror, en svinebonde ville kvie sig ved at følge i rengøringen hos sine dyr. Jeg erkender tingenes tilstand og prøver at klare mig uden kommunens medvirken.