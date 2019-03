Besøgsvenner. Når kommunen er med, kommer vi længere

En flot anlagt fælleskampagne mellem foreninger er nu gennemført. Der blev sat fokus på, at der mangler 100 besøgsvenner i Odense. Vi har alle glæde af fællesskaber. Nogle tiltrækkes af større fællesskaber, og andre kan bedst i én til én-fællesskaber. Årsager kan være mange, og i foreningerne møder vi et stort behov for besøgsvenner og ser, hvilken glæde de bringer med sig.

Tak til de mange nye frivillige, der lod sig motivere til at blive besøgsven. I er så meget velkommen i foreningerne og hos de borgere, I nu skal til at besøge. Tak til de øvrige foreninger for samarbejdet, og en særlig tak til Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune for initiativ og gennemførelse af kampagnen.

Vi ved i foreningerne, at vi opnår mere, når vi samarbejder. Med kampagnen er også bevist, at når kommunen sætter sit embedsmandsværk og nogle midler i spil, øges gennemslagskraften og pressens bevågenhed.

Selvom selve kampagneperioden er slut, har vi en tro på, at der også er en langtidsvirkning, således at der også i den næste tid vil komme flere besøgsvenner.