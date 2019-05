Besøg Odense Teater - og få oplevelser med humor og eftertanke

Odense Teater har på det seneste lavet scoop på scoop. Først oplevede jeg "Diktatoren" på Store Scene, hvor skuespillerne på samme tid lavede show, akrobatik og teater på højeste niveau. Lattervækkende - og tankevækkende.

Vi blev lokket til at se "Mr. Marmelade" på Værkstedet. En enestående oplevelse, og også her med en humoristisk tilgang og med et professionelt ensemble, der vækker latteren, men også får tankerne til at pible frem.

Jeg venter på at opleve "Min geniale veninde" i Odeon med stor forventning. Fem stjerner i Fyens Stiftstidende kan vel ikke tage fejl?

Hvordan støtter vi kulturlivet bedst? Ved selvfølgelig at komme ud af huset og få gode oplevelser - bl.a. på Odense Teater.