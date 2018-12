Beskæftigelsestilskud: Et tilskud koster Odense 450 millioner

Det går godt i Odense. Ikke siden 2009 har ledigheden været så lav, som den er nu. Men alligevel er den kommunale økonomi på beskæftigelsesområdet godt og grundigt udfordret.

Det skyldes især beskæftigelsestilskuddet.

Beskæftigelsestilskuddet er det tilskud, kommunerne får fra staten for at kunne udbetale dagpenge til de forsikrede ledige i kommunerne.

Beskæftigelsestilskuddet har siden indførelsen i 2010 kostet Odense Kommune 450 millioner kroner, hvis man ser på forskellen mellem de udgifter vi rent faktisk har haft og det tilskud, vi har fået. Det skyldes dels, at beskæftigelsestilskuddet via en ret kompliceret kæde af beregninger er stærkt afhængig af tilskuddet i 2010 - og dels at beregningerne af tilskuddet foretages på baggrund af den enkelte landsdel.

Derfor vil store byer, hvor ledigheden ofte er langt mindre afhængig af konjunkturer end den er i små byer, altid være bagud på point.

Det betyder, at også byer som Aalborg, Aarhus, Esbjerg og København har lidt store tab på beskæftigelsestilskuddet. I alt har landets seks største byer tabt godt 2,9 milliarder kroner på beskæftigelsestilskuddet i forhold til de faktiske udgifter til dagpenge siden 2010. Det svarer til Kerteminde Kommunes og Nyborg Kommunes samlede budgetter lagt sammen.

En analyse fra Aarhus Kommune har desuden vist, at kommuner bliver straffet for vækst i indbyggere. Årsagen er, at tilskuddet er styret af udviklingen i antallet af ledige. Når indbyggertallet stiger, så vil antallet af ledige alt andet lige også stige, og det bliver kommunen så straffet for.

Denne situtation, hvor vi store byer systematisk underfinansieres i forhold til dagpenge, skriger til himlen, at en kommende udligningsreform, der (forhåbentligt) kommer efter næste folketingsvalg, skal indeholde en gentænkning af beskæftigelsestilskuddet.