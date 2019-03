Beskæftigelses- og Socialforvaltningen bør effektiviseres

Odense Kommune skal spare 200 mio. i 2020 og senere op mod 500 mio. i sit budget på 12.500 mio. for at sikre, at velfærdsniveauet for kommunens stigende antal børn og unge kan opretholdes. I den forbindelse skal blandt andet aktiviteter for at få arbejdsløse i arbejde friholdes for besparelser af hensyn til kommunens økonomi. Af Fyens Stiftstidende fremgik imidlertid 6. oktober 2018, at Odense Kommunes Beskæftigelses-og Socialforvaltning skulle spare omkring 16 mio. kroner om året de næste fire år. Dette vil formentlig betyde afskedigelser og vel nedsat effektivitet i den forvaltning, der ganske rigtigt har en afgørende funktion for kommunens økonomi - nemlig at få ledige i arbejde og flygtninge integreret samt socialt udsatte på ret køl. Endvidere har kommunen de seneste år investeret store millionbeløb i samme forvaltning for at nedsætte den alt for store arbejdsløshed, men desværre uden større effekt - selv i disse tider, hvor virksomheder jo ofte råber på arbejdskraft.

Forvaltningens organisationsdiagram på kommunens hjemmeside med fem koncernchefer og en administrerende direktør samt mange dispositionsenheder er samtidig vanskeligt at gennemskue for så vidt angår styring, ansvar og kontrol med opgaveløsninger.

Odense Kommune er fortsat blandt de 10 dårligste kommuner til at få arbejdsløse i job, så der må vel gøres mere?

I Danmark er der fortsat omkring 90.000 arbejdsløse. Samtidig arbejder mere end 160.000 udlændinge - typisk fra EU - primært inden for landbrug og gartneri, rengøring, hotel og restaurant, slagteri og fiskeindustri i lavtlønsjob, som danskere helt åbenbart ikke ønsker at bestride. Det betyder desværre, at der skal betales arbejdsløshedsydelser til danske arbejdsløse, samtidig med at udlændinge i danske job får løn og velfærdsydelser, der oftest går til hjemlandet. En rigtig dyr og dårlig forretning for velfærdsstaten og den enkelte kommune.

Odense Kommune har som bekendt de samme problemer i forhold til arbejdsmarkedet og så har kommunen desværre fortsat omkring 4500 arbejdsløse, der er klar til at tage ledige job. Disse 4500 koster kommunekassen ca. 37,5 mio. om måneden eller omkring 450 mio. om året, hvilket betyder at besparelsen på 200 mio. næste år kunne nås, hvis denne arbejdsløshed kunne halveres. Hver arbejdsløs i job sparer kommunen for omkring 100.000 kr. om året.

Det er derfor af hensyn til det potentielle provenu for kommunekassen langt bedre at styrke og effektivisere - samt måske reorganisere Beskæftigelses- og Socialforvaltningens omkring 1400 medarbejdere ind i en organisation, der er meget mere målrettet mod det helt afgørende at få danske ledige i arbejde, flygtninge integreret og socialt udsatte på ret køl. Samtidig kunne kommunen kræve, at vindere af kommunale udbud skulle ansætte nogle af kommunens arbejdsløse for at få opgaven.