Besættelsen. Den rigtige sandhed?

Læserbrev: Jeg har med stor interesse læst indlæggene om Mortens Nielsens tragiske død. Begge indlæggene giver udtryk for, at Morten Nielsen skulle være død ved et vådeskud. Men er det nu den rigtige sandhed?

En anden teori går på, og det er en sørgelig og trist antagelse, at Citronen, som var en af de største frihedskæmper under krigen, skulle have likvideret Morten Nielsen, fordi han skulle have haft et forhold til Citronens kone.

Morten Nielsen var en smuk ung mand som læste på universitetet i København.