Belønning til rygere

Normalt når en borger udsætter sig selv eller andre for fare eller risiko, vil det afstedkomme en bøde fra myndighederne. Men i Odense vil man nu til at belønne borgerne i stedet ved at give gravide rygere 1000 kroner for at stoppe og dermed ikke udsætte sig selv og barnet for risiko og skadevirkning. Det må siges at være noget af et paradigme-skifte.

Tænk bare på mulighederne: Bilister, der kører for stærkt eller snakker i mobiltelefon, får 1000 kroner for at lade være i stedet for en bøde. Genialt. Host host.