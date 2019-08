Belastning. Letbane og velfærd

Læserbrev: Finn Møller-Olsen konstaterer, at ingen i dag kan bebrejde de daværende byrådspolitikere for en både teknisk og økonomisk fejlbeslutning for så vidt angår etape 1 af letbanen.

Jeg er fuldkommen uenig. Selvfølgelig har de alle ansvaret for den tåbelige beslutning, det var og er. Flere byrådsmedlemmer er ved at få kolde tæer, men det er desværre ikke rettidigt for så vidt angår etape 1.

Byrådet er gentagne gange indtil det sidste punktum blev sat på køb af togsæt og kontraktundertegnelse på skinnelægning mm. blevet advaret fra mange forskellige sider i Fyens Stiftstidende om den historiske fejlbeslutning, de var ved at begå.

Der foreligger derudover i hvert tilfælde fire uafhængige rapporter fra trafikeksperter, der alle uden undtagelse konkluderer, at Odense Letbane er en urentabel investering.

Borgmesteren i Odense gik endda så vidt, at han omgik sandheden meget lemfældigt i en udtalelse til Fyens Stiftstidende den 9. januar 2014. Det skete som en kommentar til Produktivitetskommissionens rapport af 8. januar 2014, hvori de fastslår, at Odense letbaneprojekt er én af de infrastrukturinvesteringer, der dårligt kan betale sig.

Borgmesteren medgav "at letbanen ikke var et billigt projekt, men det har vi vidst hele tiden. Til gengæld kan vi få overskud på driften af banen." Odense Kommunes egne budgettal viste imidlertid allerede i 2013 et stort årligt underskud, så hvor borgmesteren fik overskuddet fra, må stå for hans egen regning.

Siden er projektet blevet dyrere end oprindelig beregnet, og det har været nødvendigt at frigive næsten hele anlægsreserven således, at den samlede pris i 2017-priser nu regnes til 3.309 mio. mod det oprindelige anlægsbudget på 2.619 mio., som dog var 2013-priser.

Også passagertallet har det været nødvendigt at revidere i nedadgående retning. nemlig fra 35.600 til 33.700 begge pr. dag og i 2024, hvor letbanen er i fuld drift.

Underskuddet over perioden 2021-2041 skønnedes til 760 mio. (By Strategisk Stab 28. marts 2016), men under andre forudsætninger end i udredningsrapporten bl.a. en 25 procent højere billetpris. Senest er hele projektet blevet forsinket et år.

Det er fuldstændig indiskutabelt, at Odenses suverænt største investering skal blive en succes, og det er ligeså indiskutabelt, at det er byrådets ansvar at sikre, at letbanen ikke kommer til økonomisk at belaste Odenses borgere i mange år ud i fremtiden.