Begynd med jer selv

Det er utroligt, at så mange unge pjækker og bliver væk fra den gratis undervisning for at demonstrere mod hvad?

Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvor mange af disse unge klimaaktivister, der indenfor det sidste halve år har: Været på ferie i fly. Kørt i benzin- eller diesel-drevet bil. Kørt i elbil, der skal lades op. Kørt på elcykel, den skal trods alt også lades op. Har spist kød, for køer prutter, puha. Har røget en smøg eller det, der er værre. Har brugt Facebook, Instagram o.l. medier, der forbruger ekstremt meget energi.

Skyd bare skylden på alle voksne, men start med jer selv.