Bedre rammer for dansk landbrug

I takt med industrialiseringen, udviklingen af service- og informationssamfundet er antallet af danskere, der arbejder i, eller har direkte berøring med, landbrugserhvervet blevet stadig mindre. Det gør landbruget til et let offer for politikere, der forsøger at score billige points på simple løsninger på komplicerede problemer. Ingen nævnt, ingen glemt.

Selvfølgelig kan kravene til dansk landbrug skærpes i et omfang, der fører til mindre produktion - og dermed mindre miljøpåvirkning. Men vi skal jo stadig have mad at spise - så den samme produktion vil jo så bare skulle finde sted et andet sted.

Og jeg tror ikke på, at hverken miljø eller dyrevelfærd vinder, ved at jage landbruget ud af Danmark. Tværtimod er standarderne i mange lande under de, der gælder i Danmark, når det gælder miljø, dyrevelfærd og fødevaresikkerhed.

Dertil kommer, at der trods alt er 186.000 mennesker i Danmark - heraf ganske mange på Fyn - der, direkte eller indirekte, lever af landbrugserhvervet og fødevareindustrien. En eksport på 166 mia. kr. fra fødevareklyngen er heller ikke på nogen måde uvæsentlig for vores velfærd.

Så vi har i Danmark, og ikke mindst her på Fyn, en stor interesse i at sikre landbruget ordentlige vilkår. På en række områder stiller vi systematisk dansk landbrug ringere, end konkurrenterne i nabolandene.

F.eks. skal danske landmænd betale skat af produktionsapparatet (jorden), uanset om driften giver over- eller underskud. Desuden betaler danske landmænd afgifter på planteværnsmidler - afgifter, vores nabolande ikke har. Den slags særlige byrder, der stiller danske landmænd dårligere end konkurrenterne i andre EU-lande bør afskaffes, så vores dygtige landmænd kan konkurrere på fair og lige vilkår.