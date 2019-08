Bedre hjælp mod partnervold

Organisationen "Lev uden vold" fremlagde for et par måneder siden en undersøgelse om partnervold, altså vold i et parforhold. Undersøgelsen viste, at der er hele 60.000 mennesker, som hvert år udsættes for vold i parforholdet her i Danmark. Og den viste også, at på trods af det voldsomt store antal er der i danske kommuner ikke ret megen viden om problemet og der mangler beredskab og midler til at håndtere disse sager.

I modsætning til vold mod børn, så er kommunale medarbejdere sjældent instrueret i at følge op på mistanke om partnervold - selv om mange af de berørte er i berøring med det kommunale system.

Det er altså i høj grad tilfældet der råder i forhold til, om kommunen træder til med hjælp til ofre for partnervold. Det beror på, om den kommunale medarbejder tilfældigvis ved, hvad der kan gøres. For det er under 10 procent af landets kommuner, som har informationsmateriale til borgerne om, hvad hjælp der er at hente i form af for eksempel ambulante tilbud.

Jeg finder det lidt paradoksalt, at vi i Danmark, hvor vi gerne vil sende et signal både herhjemme og internationalt om, at vi ikke accepterer vold, ikke har et stærkt beredskab til at støtte op om ofre for partnervold.

Det er som om, at vi taler om problemet uden helt at gøre noget. Underligt nok, fordi det er et problem, der koster samfundet rigtig mange penge. Fordi ofrene ofte ender uden for arbejdsmarkedet og med psykiske skader. Og mange af de skader nedarves desværre som følgevirkninger hos børn, der må overvære volden. Vi ved, at det ofte er ligeså traumatiserende at være vidne til vold som selv at blive udsat for den.

Den indsats jeg efterlyser er, at kommunerne får mere fokus på den indsats, som de skal levere ifølge servicelovens paragraf 109, som siger, at kommunerne skal tilbyde hjælp til kvinder, som er udsat for vold. I de fleste kommuner er det alene et tilbud om ophold på et krisecenter, hvor der så kan iværksættes en række tiltag for at hjælpe. Det er bestemt et godt tilbud til nogle. Men det efterlader bare en meget stor gruppe uden hjælp. For der er mange, som ikke er parat til et ophold på et krisecenter, men i stedet burde have specialiseret støtte til at kunne bryde med volden og etablere et nyt liv. Når den hjælp ikke findes, så er konsekvensen ofte, at kvinden vælger at blive i et voldeligt forhold.

Jeg så gerne en national handleplan, der forpligter kommunerne på at have en handleplan i forhold til partnervold og til at uddanne medarbejderne bedre til at håndtere de her sager.