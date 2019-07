Læserbrev: Chef for boligstrategi hos Civica, Nanna Muusmann, udtaler "tidshorisonten på ti år for de mange beboerrokader i Odense er for stram". Det er vi mange, som er klar over. Jeg har selv ved flere lejligheder givet udtryk for det. Så tak til dig, Nanna, for din bekræftelse.