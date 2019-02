Bare sig til, hvis du stadig tror, det er et bekvemt halvdagsjob at være lærer

På kant: Hvorfor fyres der gymnasielærere på stribe? TV Avisen fandt det korte svar på et gymnasium i Aalborg: På grund af de årlige to-procents besparelser. Der er sparet på alt andet - nu er der kun leverandørerne af "kerneydelsen" tilbage: Underviserne.

På gymnasiet i Aalborg er der i dag 71 gymnasielærere, mens der for 30 år siden var 95. I samme periode er elevtallet steget med ca. 200. En lektor fortalte, at han skal forholde sig til over 200 elever om ugen. Han var ikke selv helt tilfreds med sin undervisning. De stadigt færre gymnasielæreres skal løbe stærkere fra år til år, indtil de i princippet underviser uafbrudt fra tidlig morgen til sen eftermiddag - uden tid til forberedelse. Der er faktisk ingen stopklods for det grænseløse arbejde.

Ved Bjarne Corydons såkaldte normalisering i 2013 mistede underviserne retten til at disponere nogenlunde frit over tiden til forberedelse. Det kan man læse mere om i det lange svar: Min kommende bog om Bjarne Corydon og hans tid.

Som gymnasielærer i godt 25 år er jeg af og til stødt på en forestilling om gymnasielærerens lette og bekvemme liv. Et slags halvdagsjob på fuld løn. Hvis nogen stadig måtte have den forestilling, hører jeg gerne fra dem.