Bare det nu går godt

For mange år siden, vel midt i 70'erne, plagede vores børn om at få hver en kanin.Familien drog derfor til, det der i dag vist ville blive benævnt "kaninfestival".Festivalen var i Marienlystcentret.Det var lange rækker af bure i tre etager. I hver lille åbning sad en kanin. Kaninerne var, som de skulle være; forskellige og i mange farver og med underlige ører, lidt ligesom hos os mennesker.I kaninbyen var burene små og helt ens. Faktisk lidt usle, husker jeg. Vi valgte tre og byggede selv herskabeligt og med friarealer til dem.Når jeg nu passerer forbi det igangværende gartnerbyggeri og bebyggelserne langs Vestre Stationsvej, ser jeg for mig en lille kanin i alle de ens åbninger. Kommer helt automatisk til at se kaninbyen for mig. Mon det er kaninavlerforeningens arkitekter, der har fået opgaven, tænker jeg.Nå, det kan måske nå at blive pænt med smukke facadesten, altankasser og omkringværende store træer.Og nu har Byforeningen formodentlig været årsag til, at der etableres en lille arkitektgruppe. Så Byrådet fremover har lidt alibi for sin uskyld og den manglende fantasi og æstetiske sans.