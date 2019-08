Banegård. De spildte muligheders plads

Læserbrev: Så står den nye plads foran Odense Banegårds Center snart klar. Det første byrum ankomne til vores by møder. Jeg har kigget på det, og jeg græder indvendig.

Tidligere blev man mødt af fire smukke platantræer ved indgangen. De er nu fældet. Nu står der et fuldstændig nedslidt skilt for "Odense Hittegodskontor" i stedet og fortæller, at cykler ikke er tilladt her i byen. Parkerede cykler kan hentes på Hittegodskontoret. Velkommen!

Og så er der tre skilte, der reklamerer for kebab og pizza. Nøj, hvor er det grimt. Rundt omkring hænger unge og ryger smøger, imens de venter på bussen. Velkommen til Odense. Byen af røg, cykling forbudt og byen uden træer. Det må kunne gøres bedre. Ud for Danhostel på hjørnet er der plantet et nyt træ. Det er allerede dødt. Ingen har gidet at vande det sommeren over.

Man har sat et par bænke op langs muren ind til Borgernes Hus. Så kan buspassagerne sidde dér og ryge i stedet. Og det gør de så. Lækkert. Og ovre ved bambus'erne - bambus!? - ved Fyens Stiftstidende sidder grønlænderne og hælder alkohol indenbords fra morgenstunden. Altså.

Helt ærligt, Odense! Kan vi ikke gøre det meget, meget bedre?

Plant en masse træer. Lav een lang bænk langs hele Odense Banegårds Center sydfacade. Fjern alle de skilte der står og flyder. Tre simple greb. Det er ikke så svært. Kig på Vestergade ved Brugsen, Intersport og Café Cookoes Nest: masser af træer, mennesker, liv og lækkerhed!

Gør det lækkert at ankomme til Danmarks tredjestørste by. Ikke deprimerende som det er nu.