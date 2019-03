Ballet. Hellere i cirkus end i Odeon

Ballet er en kunstart, hvor først og fremmest benene og kroppens bevægelser skal gøre det ud for talen. Spørgsmålet er så, om man får det fulde udbytte, når man ikke kan se den nederste tredjedel af benene - fra knæene og nedefter, inklusive fødderne, som noget af tiden bruges til at danse tåspidsdans.

Konen og undertegnede overværede 11. marts "Svanesøen" med Den russiske Nationalballet i Odeon i Odense. Vi har begge passeret de 60 somre og var blevet enige om, at vi måske bare for én gangs skyld skulle se noget rigtig finkulturelt, og valget faldt så på "Svanesøen". Den Russiske Nationalballet må borge for et højt kvalitetsniveau. I den henseende blev vi ikke skuffede. Vi gik fra Odeon med den opfattelse, at vi havde overværet en forestilling af kvalitet og havde i øvrigt haft en god oplevelse.

Men der er et men: Når man har betalt sig til at sidde på række F, hvilket svarer til den sjette række fra scenen, har man en forventning om at kunne se godt. Efter min mening var scenen simpelthen for lav. Det bevirkede, at jeg ikke kunne se den nederste halvdel af de optrædendes ben på grund tilskuerne foran, som tog udsigten. De, altså tilskuerne, var ikke specielt høje.

Konen og jeg havde en god aften med "Svanesøen". Fruen luftede endda, at vi en anden gang kunne drage afsted til ballet. Umiddelbart kunne jeg ikke lade mig rive med. Ikke fordi jeg ikke nød musikken eller de smukke menneskers flotte optræden. Men så skal det nok hellere være i et cirkustelt, hvor man kan se forestillingen frem for Odeon på række F.