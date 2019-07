Ballet. Danskerne vil gerne kulturen

Kommentar: PH spurgte: "Hvad med kulturen?" Spørgsmålet er stadig aktuelt, måske endda mere i dag end dengang.

Ganske få politikere har kulturen på deres dagsorden, for der er ikke stemmer i musik, kunst eller teater. De offentlige tilskud til kultur forringes igen og igen, kulturinstitutioner lukker, og også den nye regering vælger kulturen fra. I hvert fald står der ikke et eneste ord om kultur i den 18 sider lange "politiske forståelse" som ligger til grund for hendes nye regering.

De eneste, der vil kulturen, er danskerne. For nylig offentliggjorde tænketanken Mandag Morgen i samarbejde med Altingets kulturpolitiske netværk en stor undersøgelse om kulturlivet i Danmark med titlen "Mellem Ballet og Biografer - kultur ifølge danskerne". 2000 danskere, et bredt udsnit af den danske befolkning i alderen 18-75 år, deltog i undersøgelsen.

Undersøgelsen viste, at danskerne vil kulturen. 74 procent vil bruge kulturen til at lære noget nyt om verdenen, og 63 procent mener, at lokale kulturoplevelser styrker deres tilknytning til lokalsamfundet. Samtidig viste undersøgelsen, at danskerne har en klassisk kulturopfattelse - museer, skuespil og ballet kom ind som nummer et, to og tre på undersøgelsens top 10 over, hvad man tænker på, når man hører ordet kultur. Museer, skuespil og ballet kom før film, opera, klassiske koncerter, musical og litteratur.

Det er absolut vand på vores mølle hos Verdensballetten. Vi vil med kulturen åbne døren op ud til verden, men vi vil også bringe kulturen ud i de lokalområder, hvor borgerne er. Gode kulturoplevelser er ikke forbeholdt storbyerne.

Jeg glemmer ikke, da Wendy sidste år kom med store fugtige øjne efter en af vores forestillinger og takkede for forestillingen. Siden sin hun ganske lille, havde hun haft en stor drøm om at se Svanesøen på scenen. Hun havde set den på tv som barn. Drømmen var aldrig gået i opfyldelse - ikke før Verdensballetten kom til byen. Som Wendy sagde: "Jeg har drømt om dette øjeblik i hele mit liv, og tænk, nu går drømmen i opfyldelse og endda i min egen by".

Det er sådanne vidunderlige historier, vi hører igen og igen. Stærke historier, der vidner om et dedikeret publikum, for hvem kulturen er et naturligt fundament i deres liv.

Der er stor efterspørgsel på kultur ude i lokalsamfundet. Oplevelser, kulturelle fællesskaber, debatter og events giver indhold i hverdagen og livskvalitet lige dér, hvor du bor. Det er så vigtigt, at de store kulturoplevelser spredes ud over hele landet.

Når Verdensballettens dansere kommer til Fyn, har de aldrig hørt om Gudme og Broholm. Til daglig optræder de på de store scener i New York, London, Paris, Milano, Tokyo osv. Hvorfor gider de overhovedet bruge deres ferie på at turnere i den danske provins? Det gør de, fordi de elsker deres metier højt og føler en mission i at komme ud til alle, gøre finkultur til folkekultur, vise at ballet er et sprog, som alle forstår på tværs af kulturelle og sproglige barrierer. Det er Verdensballettens DNA - at bringe ballet på højeste internationale niveau ud til danskerne. F.eks. i en slotspark ved Gudme.

Danskerne vil kulturen. Derfor kan det undre, at magthaverne stadig sidder med forældet opfattelser og grålige regneark og gang på gang skærer ned. Tænk, hvis man kom så langt i Danmark, at man opjusterede kulturbudgetterne og samtidig lagde dem ud lokalt, dér hvor kulturen lever, dér hvor livet leves. Man har jo lov at drømme.

Verdensballetten optræder ved Broholm Slot 14. juli.