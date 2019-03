Bagsiden af højrefløjens kapløb på lavere skat

For nylig valgte udenrigsminister Anders Samuelsen at give sig selv 21 pokaler i gave. Helt bogstaveligt trådte Samuelsen frem på de sociale medier, hvor han stolt kunne fremvise de 21 pokaler, som havde indkøbt til sig selv.

Anledningen var, at den nuværende regering siden sin tiltrædelse har fjernet skatter og afgifter for 21 milliarder. Særligt har regeringen lempet personskatter for 12 mia., hvilket har givet samfundets rigeste endnu flere penge, samt billigere biler, da regeringen nu for tredje gang har gjort det billigere at købe en ny Porsche.

Når man kigger på den samlede højrefløj, så er der pæn opbakning at hente til den slags gimmicks. Som optakt til valgkampen har partierne i blå blok for længst kastet sig ud i en kapløb på skattelettelser. Devisen lyder: "How low can you go", som det hører sig til i enhver limbo-dans.

Mens LA fejrer de seneste lettelser, lover de Konservative lettelser for 26,1 mia. og Nye Borgerlige slår alt og alle med et beløb på 106 mia. Og det kan da også lyde besnærende med billigere luksusbiler, lavere afgift på aktieafkastet og lavere skat på lønnen. Man skal bare huske bagsiden af medaljen. Spørgsmålet er, hvad man egentligt fejrer med de 21 pokaler? Er det virkelig en bedrift, at der nu er 21 milliarder mindre i kassen til sundhed, uddannelse, normeringer og ikke mindst til de ældre?

Hvis vi kigger alene på ældre, så er fremtiden dyster. Bare de senere år er den offentlige beskæftigelse inden for ældreplejen faldet med 3.700 fuldtidspersoner, mens der i samme periode er kommet 17.570 personer, der er +80-årige. Hænder følger ikke med udfordringerne.

Det stigende antal ældre betyder ifølge Danmarks Statistik, at de offentlige udgifter skal vokse med 20 milliarderfor blot at opretholde det nuværende. Frem mod 2025 vil vi opleve et fald i antallet af offentligt ansatte på intet mindre 11.000 offentligt ansatte, hvis det står til regeringen.

Et massivt fald i antallet medarbejdere vil øge arbejdspresset, gøre den offentlige sektor mindre attraktiv og udhule servicen yderligere. Det er den negativ spiral, der dominerer, hvis man kigger på fremtidens offentlige sektor igennem spåkonens krystalkugle. Selvom det lyder flot med skattelettelser, og pokalen skinner så smukt i forårssolen, bliver der en enormt høj pris at betale for vores ældre, vores børn, vores unge, vores klima og ikke mindst vores samfundsmodel.