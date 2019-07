Baglandet: Sådan bruger vi naturen

Eva Kraft Rasmussen, Idrætsvej 7, Harndrup

Jeg bruger det, jeg finder, hvis det ikke er i nærheden af befærdede veje, da det så er forurenet. Laver likør m.m.

Dorthe Mørch, Svendborgvej 104, Ollerup

Ramsløg bruger jeg, og gerne vild timian. Mælkebøtteblomster (kun det gule) ælter jeg med i bolledejen. Smukke, gule forårsboller. Skvalderkål bruger jeg til at peppe billige, frosne grønsagsblandinger op. Så længe, bladene er blanke, smager det rigtig fint; når de mister glansen, er de blevet bitre. De skal ikke koges i smadder, bare lige koges med de sidste to minutter.

Inger Damgaard Nygaard, Søparken 1, Odense

Jeg gør gerne brug af naturens råvarer. Sensommer og efterår plukker jeg brombær, hyldebær og hyben. Bærrene fryser jeg ned i små portioner og bruger dem i morgengrøden eller til marmelade eller tærte, hvis jeg har rigtig mange. Bær har et stort indhold af antioxidanter, så jeg betragter dem som et dagligt kosttilskud fra naturen. Ramsløg plukker jeg også, når jeg er heldig at støde på dem. Bruger dem som andre krydderurter til utallige ting i madlavningen. Kan også finde på at plukke hyldeblomster til te, smager bedst med lidt honning.