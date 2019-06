Axel Averhoff, Lindevej 20, Faaborg

Jeg mener, at der ikke skal betales afgift særskilt på billetterne, men derimod på brændstoffet.

Begrundelsen er, at under energikrisen i 1973 satte luftfartsselskaberne marchhastigheden ned med 10 procent. Det betød en meget væsentlig nedsættelse af brændstofforbruget. Årsagen er den, at brændstofforbruget stiger med kvadratet på hastighedsforøgelsen. Det medførte så små og få gener, at mange af selskaberne fortsatte med den lidt lavere hastighed sidenhen.

Jeg var flyveleder i Københavns områdekontrol dengang, og hastighedsnedsættelsen betød heller ikke nogen gener for flyveledelsen. Tværtimod, da den medførte, at der blev indført såkaldte slottider, hvilket betød, at flyene ikke skulle vente ved startbanen i op til timevis med motorerne i gang, mens flyveledelsen ventede på tilladelse fra nabokontrolcentralerne til at passer ind i disse.

Udover at det sparede uanede mængder af brændstof, betød det også, at passagerne kunne vente bekvemt i afgangsområdet i stedet for ubekvemt i flyet. Ideen blev faktisk opfundet af undertegnede og blev meget hurtigt godkendt af Luftfartsdirektoratet. Det bruges den dag i dag, såvidt jeg er underrettet.