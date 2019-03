Baglandet: De danske IS-krigere skal ikke hjem

Bjørn Petersen, Solfaldsvej 6, Odense C

Umiddelbart er jeg enig i, at de, der er rejst ud og kæmpet for IS, har taget et valg, som de nu må tage konsekvensen af. Men jeg synes, at de politikere, der i øjeblikket blankt afviser at tage hånd om denne problemstilling mest af alt er ude på at score billige point.

Man står med et voldsomt krigshærget område, et hårdt ramt retsvæsen, manglende muligheder for afsoning, et hårdt presset ordenshåndhævelsessystem mv. Jeg havde gerne set nogle af vores politikere løfte blikket fra vores egen lille andedam og sige, at den vestlige verden, Rusland m.fl. støtter og sikrer, at de pågældende myndigheder får den rette støtte til at sikre en retfærdig rettergang, rammerne for afsoning, resocialisering/afradikalisering og alt det, der ligger i dette. Vi har tidligere set, hvad der sker med land, der kæmper for at komme på fode. Det kan betyde, at krigsforbrydere undslipper straf eller får kortere straffer p.g.a. manglende muligheder for afsoning.

Giver man ikke den rette støtte til et retshåndhævelsessystem under pres, et militær under pres m.v., giver det grobund for endnu et IS, Taliban eller al-Qaeda. Derfor kunne man overveje at lade krigsforbrydere afsone i Danmark eller et andet sted under den vestlige verdens alliances ansvar, så længe man sikrer en afradikalisering. Om de så skal smides ud af landet efter endt afsoning, er ikke min afgørelse - men retsvæsenets. Det vigtigste er at sikre, at man ikke skaber ny grobund for ny terror.