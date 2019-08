Læserbrev: Lederskribent Per Storm konkluderer i fredagsavisen, at et muligt babyboom ikke ses som et problem. I en tid med klimaskræk og fremtidsangst er det positivt og opløftende. Det er simpelthen noget sludder! Det internationale babyboom, der er en realitet worldwide, er simpelthen hovedproblemet i klimakrisen. Vi er for mange ombord!