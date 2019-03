Baby-sagen fra Folketinget: Hva' ku' vi egentlig bruge den til?

På kant: Forrige fredag bestod ungdomsoprøret af klimastrejkende skoleelever.

I denne uge rykkede opgøret mellem generationerne ind i selve folketingssalen: Med Mette Abildgaard i rollen som ung, nybagt mor og Pia Kjærsgaard som den aldrende forsvarer af dekorum.

"Pia Kjærsgaard smider baby ud af Folketinget"-overskriften har alle ingredienser til en shitstorm, og historien gik da også viralt - og verden rundt. Lige som når caféejere ikke vil beværte ammende mødre. Nærmest pr. instinkt holder man med babyen. Babyer er livets vidunder. Meningen med det hele. Med en baby i armene er man en Gaia, en ukrænkelig gudinde.

Det er ikke til debat, at omverden skal vise hensyn over for kvinder med børn. Og derfor så det også grimt ud, da den omstridte formand og hele Danmarks stramtandede svigermor udviste Abildgaard, der var havnet i en akut situation, hvor hun uforudset skulle ind og stemme i salen.

Kjærsgaards beslutning giver i princippet fuldstændig mening: Det er ikke optimalt at medbringe børn på arbejdet. Nutidens forældre vil have det hele og lidt mere og glemmer i forsøget på at få enderne til at nå sammen at prioritere. Men det havde været let for Kjærsgaard at se igennem fingre med Abildgaard og udvise den fleksibilitet, som i 2019 næsten ses som en menneskerettighed. Derfor flyver shittet i denne storm mest i Pias retning.

Tilbage står spørgsmålet: Havde det været nødvendigt for Abildgaard at gøre en sag ud af det? At straks gå på sociale medier og udbasunere uretfærdigheden og dermed tvinge os alle til endnu gang at forholde os til personer i stedet for den politik, der bliver til på Christiansborg?

Når ugen er omme, og kommentarsporene er døet hen, har vi ikke fået andet ud af denne sag end en forstærket følelse af politikerlede.