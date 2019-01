Avisleder. I hygger jer - men desværre ikke i smug

Igennem lang tid har jeg funderet over, hvorfor det er med en vis kedsomhed og i hvert fald uden store forventninger, jeg går ind på side 2 for at se, hvad Fyens Stiftstidendes lederskribent mener i dag.

Men en nærmere analyse af indholdet har givet et klart svar: Der er absolut ingen sammenhæng mellem dagens vigtigste hændelser og avisens meninger derom.

Det er blevet særligt iøjnefaldende med avisen Danmarks fremkomst. Den vil gerne være landsdækkende, men er øjensynligt helt uden forbindelse til avisens ledere.

Vist er der synspunkter af enkeltpersoner i Danmark, og de er bestemt spændende nok, og vist er det en udmærket landsdækkende del af den samlede avis, men når hele verden brænder om din vugge, Fyens Stiftstidende, hygger du dig - dog ikke i smug - med formaninger om, at vi skal være gode mod hinanden.

Ofte er lederen knyttet til avisens (mestendels fynsk prægede) forside, f.eks. om hvor synd det er for et menneske, hvis ulykke avisen har skildret, og det går sandelig ikke. Det kan være en ulykkelig tvangsfjernelsessag, det kan være formaning om at skrue ned for mobilen og være i det virkelige liv, om at gøre folkeskolen bedre og om at tænke på dyrene i svinebranchen. Og meget ofte er det om byrådspolitikerne i Odense.

Ja, ja, ja - alt sammen så rigtigt så rigtigt, selvfølgelig skal vi være gode mod hinanden, men den konklusion kunne vi måske selv nå frem til uden hjælp. Det er altså ikke den store, epokegørende meningsdannelse, vi bliver præsenteret for.

Når der så er truende global handelskrig, at Macron er i klemme i Frankrig og Merkel i Tyskland, hvad Trump nu har lavet af ulykker eller for den sags skyld indgribende politiske forslag herhjemme ... ja så må vi gå til andre medier for at finde synspunkter, vi kan holde vore egne op imod. Jo - der er godt nok et lille pip om dansk landspolitik en gang imellem, men generelt er lederne slet ikke et svar på de store spekulationer. Og det bør de være, hvis ordene "landsdækkende avis" skal have nogen mening.