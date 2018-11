Avisen svarer på kritikken: Hensigten var at beskrive situationen

Svar på læserbreve fra Eva Terndrup og Therese Didriksen

Tak for reaktionerne på artiklen.

Hensigten med artiklen var ikke at stille bestemte mennesker i et dårligt lys, men at beskrive situationen i Lindelse menighedsråd - som jo blandt andet er, at samtlige medlemmer enten har trukket sig eller har meddelt, at det vil de gøre. Derfor skal der, i hvert fald i første omgang, være nyvalg til menighedsrådet - som oplyst i artiklen af stiftskontorchef Asger Gewecke. Og at problemerne med at finde nye medlemmer kan ende med, at Lindelse bliver lagt ind under Humble menighedsråd.

Om der har været samarbejdsproblemer i rådet, skal jeg ikke gøre mig til dommer om. Jeg kan kun referere, at det er blevet nævnt som en årsag.

Igen - avisen har selvfølgelig forsøgt at få en kommentar fra afgående formand Eva Terndrup. Desværre uden held.

https://www.fyens.dk/langeland/Menighedsraad-i-oploesning-Alle-er-gaaet-undtagen-formanden/artikel/3302161