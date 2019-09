Avisen. Sport Fyn holder læserne for nar

Det er altid spændende at nærstudere Sport Fyn, som Fyens Stiftstidendes udvalgte sider fra sportens verden kaldes. Her kunne interesserede læsere lørdag den 7. september opleve to helsider om Danmarks 6-0 sejr over Gibraltar og optakt til kampen mod Georgien. To helsider om Odenses håndboldkvinder og foromtale af GOG's hjemmekamp om søndagen, hvor det blandt andet fremgår, at de to hold "efterhånden kender hinanden rigtig godt".

Lokalopgøret i 2. division, pulje 2 mellem Næsby og Dalum fredag fik fuld skrue med en helside, der både bød på en Næsby-formands ærgrelse over regnvejret og en kommentar om dommeren, der lød: "generelt i orden, men bør afvikle situationerne med mindre snak". Tilskuertallet i Næsby var 312. Det samlede antal personer på stadion, inklusive spillere, trænere, massører, officials, journalist og fotograf samt hunde i snor var næppe over de 400.

Et tilsvarende antal tilskuere, officials, dommere og udøvere havde lørdag indfundet sig på Odense Atletikstadion, hvor Danmarksturneringen for klubhold skulle afgøres. Læserne informeres i samme lørdagsavis om, at der er "hestevæddeløb" på Charlottenlund Travbane kl. 12.00. At der afvikles en serie 1, pulje 2-kamp mellem Glamsbjerg IF og Chang klokken 13.30, og at Team Sydhavsøerne spiller mod Ajax København kl. 15.00. Angiveligt i Maribo Hallerne.

Men ikke en linje om Danmarksturneringsfinalen for topeliten på Odense Atletikstadion klokken 12. Til trods for, at der på atletikstadion på denne dag blandt de flere hundrede aktive kommer fire meget dygtige deltagere ved det kommende VM, og at begge Odense Atletiks hold er med i finalen. Til trods for at der er sendt pressemeddelelse om stævnet til redaktionen om torsdagen. Heller ikke en linje søndag eller mandag.

Det er ikke bare pinligt for sportsredaktionen, som minutiøst dækker hver en lille muskelskade hos en perifer kantspiller i Marienlyst. Som "anmelder" kantinemad på alle de stadions, der besøges. Og som vælger at bruge en monstrøs stor procentdel af spaltepladsen på OB's fodboldhold, der sjældent vinder noget stort.

Det er også at holde læserne for nar.