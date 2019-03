Avisen. Er gymnastik ikke sport?

Jeg er en af de mange, der har dyrket gymnastik hele mit liv - dvs. fra jeg var fem år og til i dag som senior.

Jeg har også været én af de mange, der har været med som gymnast på udenlandsrejser, såvel som til de danske landsstævner. Og så har jeg været og er stadig én af de mange, der er instruktør for andre gymnaster - og nu for mit vedkommende som instruktør for seniorer.

Denne gymnastikinteresse og alle de oplevelser har givet mig en fantastisk glæde gennem hele livet. Og denne interesse har selvfølgelig også præget mine børn og nu mine børnebørn.

Jeg følger selvfølgelig mine børnebørns opvisninger her i februar/marts rundt i div. haller på hele Fyn. Der er opvisninger af børn, teenagere og også voksne, der udstråler en kæmpeglæde ved at lave gymnastik og ledet af dygtige instruktører.

Som tilskuer til gymnastikopvisning er man i selskab med en propfuld hal af glade gymnastikinteresserede mennesker, hvor stemningen er i top, og hvor der ikke spares på klapsalverne. At få en siddeplads er kun mulig, hvis man kommer i god tid, inden gymnastikopvisningen starter. Dette gælder for øvrigt også en P-plads.

Der har været gymnastikopvisninger i mange, mange haller på hele Fyn i hver weekend i hele marts måned. Og med samme entusiasme i alle haller. Og mon jeg har været så heldig at se et billede eller en reportage på avisens sportssider om alle disse opvisninger? Jeg har ikke set det. Eller har jeg måske overset det?

Så derfor er mit spørgsmål: Hvorfor dækker Fyens Stiftstidende ikke disse opvisninger eller laver reportager om nogle af holdene?

Tag et kik på DGI's app eller find ud af, hvornår de enkelte foreninger har deres forårsopvisninger. Måske er den kommende weekend den sidste i år med haller fyldt med glade gymnaster - unge som ældre!

Så mon der kommer bare et lille billede og en omtale i år? Det kan lige nås!