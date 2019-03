Avisen Danmark i lommen på venstrefløjen i angreb på vores skattepolitik

Skattepolitik: Skal man ikke kunne stole på det, man læser i avisen?

Det synes jeg, man bør kunne, men denne avis bragte forleden i en stort opsat artikel en historie om Nye Borgerliges skattepolitik, som svækker tilliden til avisen.

Overskriften var misvisende. Indholdet forkert og hele historien om, at Nye Borgerliges skattepolitik tager penge op af lommen på borgerne i provinsen for at sende dem til Nordsjælland, var en omgang grov manipulation konstrueret i det socialdemokratiske organ Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

At en seriøs avis fuldstændig ukritisk giver plads til historier plantet af en socialdemokratisk organisation, der arbejder intensivt for at imødegå borgerlig politik, er mig uforståeligt.

Den eneste forklaring, jeg kan finde, er, at Arbejderbevægelsens Erhvervsråd var leveringsdygtige i en overskrift, der kunne bruges til at tegne en konflikt op mellem landsdelene med en endnu tykkere tusch, end den allerede er:

"Provinsen udsultes af de borgerlige partier til fordel for de velstående i København og Nordsjælland".

Der er alle mulige gode grunde til at debattere, hvordan Danmark bliver et rigere land, og hvordan fremgang og vækst i alle egne landet skal bære os fremad.

Men det er direkte fordummende for debatten, når avisen lægger spalter til et ekstremt manipulerende forsøg fra venstrefløjens side og ophøjer det i spalterne og overskriften til at være den højere sandhed.

Sandheden om Nye Borgerliges økonomiske politik er, at når alle elementer medregnes, vil alle danskere få en gevinst. På nær to grupper:



Udlændinge, der ikke forsørger sig selv, vil ingenting få. Raske og rørige danskere, der ikke arbejder og ikke er medlem af en A-kasse vil få en basisydelse på 6.000 kroner om måneden.

Der er ingen kommuner, hvor borgerne samlet set vil skulle betale mere. Det er direkte i modstrid med de tal, vi har lagt frem og som er gennemregnet af økonomer ifølge principper fastlagt i Finansministeriet.

Arbejdernes Erhvervsråd undlader bevidst at nævne de positive effekter, som en reduktion af skattetrykket, regelforenkling og decentralisering vil føre med sig:



at alle danskere vil få afgiftslettelser for 6.000 kroner om året at en sænkning af selskabsskatten fra de nuværende 22 til 15 pct. vil øge en LO-families løn med 4.000 kr. om året. En total afskaffelse, som vi vil, vil gøre fordelen for alle danskere endnu større. at planen samlet set vil give 100.000 flere private arbejdspladser at vores krav om, at udlændinge skal forsørge sig selv, vil spare de offentlige kasser for mere end 25 mia. kroner, som danskerne i dag betaler for meget i skat.

Jeg vil gerne stå på mål for, at en borgerlig politik er bedre end en socialdemokratisk.

Fremtidens velfærd skal finansieres ved, at vi giver frihed til, at det produktive Danmark kan øge indtjeningen, skabe vækst og arbejdspladser. Det er det, Nye borgerliges økonomiske politik lægger op til.

Vi kan ikke leve af at skære den samme kage op i stadigt mindre bidder for at tilfredsstille en venstreorienteret tankegang om, at ingen må få mere end andre. Konsekvensen af sådan en politik, vil gøre landet fattigere.

Den debat tager jeg gerne når som helst med hvem som helst. Men det skal foregå redeligt og med åbne kort.

Og den redelig burde avisen bidrage til - ikke modarbejde.