Autisme. Sundhedsreformens konsekvenser

Læserbrev: Som pårørende til beboere/borgere på den specialiserede institution Autismecenter Syddanmark vil vi gerne udtrykke vores bekymring vedrørende regeringens bebudede sundhedsreform.

Vi var også bekymrede i forbindelse med strukturreformen i 2007, hvor adskillige kommuner hjemtog de amtslige specialtilbud med afspecialisering og stor forskelsbehandling fra sted til sted til følge.

Autismecenter Syddanmark er i dag en velfungerende institution, hvor samarbejdet med de pårørende vægtes højt. I pårørenderådet er vi glade for at have mindst fire årlige møder med en ledelse, der kender autismeområdet fra deres dagligdag. Hvem er det egentlig, vi skal samarbejde med fremover, hvis reformen bliver virkelighed? Vil de specialiserede institutioner blive overdraget beliggenhedskommunen, kommunen med flest beboere på centeret eller en anden statslig institution - og kan vi være sikre på, at der sidder personer med forstand på autisme i ledelsen?

Vi er selvfølgelig også bekymrede for, hvor vore børn skal bo. Vil der igen være kommuner, der vil hjemtage deres autistiske borgere til et billigere tilbud som f.eks. plejehjem, hjerneskadecenter etc.? For man kan vel ikke forvente, at kommunerne til trods for de 6 mia. får råd til at bygge og drive deres egne institutioner for borgere med autisme? Det vil vist kræve store tilpasninger i bloktilskuddet.

Vi kan heller ikke forestille os, at beliggenhedskommunen har den nødvendige kompetence til eller faglige interesse i at drive et så specialiseret tilbud som Autismecenter Syddanmark.

Sidst, men ikke mindst, er vi bekymrede for, at den specialiserede viden, som de ansatte på centeret har, forsvinder. Autismecenter Syddanmark består i dag af Æblehaven, Bihuset, Holmehøj, Kirkevej og Teglgårdsparken, og det er vores indtryk, at samarbejdet mellem disse afdelinger har en stor synergieffekt. Denne effekt frygter vi forsvinder sammen med pædagogernes motivation for at søge arbejde, hvis man på autismeområdet ender med små kommunale tilbud.

Uanset hvordan en evt. sundhedsreform indføres, vil det helt givet betyde ændringer for vore børn, der som autister netop er meget påvirkelige over for ændringer og har brug for en genkendelig struktur.

Som pårørende ønsker vi, at Autismecenter Syddanmark bevares som en helhed og ikke kommunaliseres. Der er brug for ro på området. Usikkerhed på fremtiden er ødelæggende både for den enkelte borger med autisme og for personalet.

I det hele taget synes vi ikke, regeringen har ofret mange linjer i sundhedsreformen på regionernes specialinstitutioner. Vi håber ikke at resultatet bliver, at "hvad der er svært, skal være nært."