August 1969: Volleyball-landskamp i Nr. Aaby

Det danske volleyball-landshold mødte for 50 år siden Japan i en opvisningskamp i hallen i Nr. Aaby. De japanske gæster var som ventet flere klasser bedre end de danske værter. Det tog kun japanerne 52 minutter at udstille det danske holds mangler og vinde kampen i tre sæt 15-1, 15-4 og 15-3. De 400 fremmødte tilskuere var i perioder vidner til fantastisk spil fra japanerne. Her forsøger Peter Haslev (til venstre) forgæves at dæmme op for en smash fra Masayuki Minami (til højre) fra Japan (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).

