August 1969: Vandmangel i Svendborg

Tørken havde for 50 år siden et fast greb om det danske sommerland. I Svendborg havde man ikke fået en dråbe regn i to måneder, hvilket betød, at byens vandreserver var ved at være tomme. Svendborg Vandværk havde opfordret svendborgenserne til at spare på vandet, men det havde haft den modsatte effekt, da vandforbruget var steget fra 10.000 kubikmeter til 14.000 kubikmeter i døgnet. Man følte sig derfor nødsaget til at tage andre metoder i brug for at nå ud til folk. Derfor havde man bedt politiet om at meddele lokalbefolkningen, at havevanding var forbudt. Her ses politiets højtalervogn køre rundt i et villakvarter og gøre opmærksom på forbuddet. (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).

