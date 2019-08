August 1969: Telefonvækning af 350 fynboer

På telefonhuset i Odense sad der for 50 år siden fem telefondamer, der deltes om opgaven med telefonvækning af abonnenter. Antallet af fynboer, der benyttede sig af tilbuddet, lå på ca. 350 om året, men havde fjernsynet udvidet sendetid, eller gik andejagten ind, var der en markant stigning i antallet af vækninger. Hvis telefondamen kunne fornemme, at abonnenten ikke var rigtig vågen, ringede de gerne igen fem minutter senere, og kunne de ikke komme igennem til telefonen, hvis telefonrøret f.eks. var lagt forkert på, så sendte de en taxa på Fyns Kommunale Telefonselskabs regning. Her et billede fra morgentravlheden i telefonhuset på Klingenberg. (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).

