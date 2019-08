August 1969: Sygehusets børnehave

Flere af de større Odensevirksomheder havde for 50 år siden oprettet eller overvejede at oprette børnehaver, hvor de ansattes børn kunne blive passet, mens deres forældre og i særdeleshed deres mor var på arbejde. På Odense Amts og Bys Sygehus havde man i 1965 etableret en børnehave, da man havde en akut mangel på sygeplejersker. Sygehusets ledelse vidste, at der gik flere uddannede sygeplejersker hjemme, fordi de ikke kunne få passet deres børn. Sygehusets børnehave havde plads til 49 børn, men havde i årene siden oprettelsen haft indskrevet 54 børn. Børnehaven omfattede også en form for børnehaveklasse med skoleforberedelse for de 10 ældste børn. Her er en gruppe af børnehavens børn fotograferet på legepladsen. (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).

