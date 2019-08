August 1969: Stigefærgen på land

En journalist fra avisen stævnede for 50 år siden ud fra Odense Havn sammen med en gruppe turister og odenseanere på en lystsejlads på Odense Kanal og Fjord. På turen ud gennem kanalen kom selskabet forbi ved Stigefærgen, men færgen var for en sjælden gangs skyld ikke at finde i kanalen. Som det ses på dagens billede, var færgen trukket op på land lige ved siden af færgelejet for at blive rengjort og malet, hvilket Færge-Hans (Hans Nielsen) selv stod for. (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).

