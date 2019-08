August 1969: Plankeværket faldt på Marie Jørgensens Skole

Ved starten af det nye skoleår havde Marie Jørgensens Skoler for 50 år siden besluttet at ophæve den gamle adskillelse mellem drenge- og pigeafdelingen. Ophævelsen blev af skolens elever markeret ved symbolsk at vælte plankeværket mellem de to skolegårde. Her har en gruppe piger lige væltet en sektion af plankeværket og skaffet sig adgang til drengenes skolegård. (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).

