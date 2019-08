August 1969: OB-sejr over Næstved

Odense Stadion dannede for 50 år siden ramme om et 2. divisionsopgør mellem OB og Næstved. Hjemmeholdet løb med en 3-1 sejr i en kamp, der sagtens kunne være endt med en endnu større sejr. Kampen blev dog skæmmet af en svag dommerpræstation, der tillod alt for hårdt spil fra de sjællandske gæsters side. Her er OB's andet mål en kendsgerning. OB's Mogens Olsen fulgte chancen op på holdkammeraten Preben Hjorts forsøg, der blev halvklaret af Næstveds målmand, John Hansen. Målscoreren, Mogens Olsen, ses liggende i stribet trøje mens Næstveds forsvarsspiller, Torben Petersen, ligger og ærgrer sig. (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).

Som abonnent kan du få adgang til alle udgaver af Fyens Stiftstidende siden 1772. Log in på fyens.dk og vælg e-avisen.