August 1969: Ny glasvæg til svømmehallen

Svømmehallen på Klosterbakken i Odense fik for 50 år siden en ny væg sat op af glassten. Den gamle væg havde fra begyndelsen været hallens smertensbarn, da det oprindeligt var meningen, at vinduerne skulle kunne skubbes til side, men de store metalrammer rustede fast, og vinduerne duggede. Man havde derfor valgt at udskifte den gamle vinduesvæg med en ny af glassten i forskellige nuancer, som ville give et bedre lys i svømmehallen. De nye sten var hentet i Tjekkoslovakiet. Her er man i færd med at sætte den nye glasvæg op. (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).

Som abonnent kan du få adgang til alle udgaver af Fyens Stiftstidende siden 1772. Log in på fyens.dk og vælg e-avisen.