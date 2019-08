August 1969: Lyssignaler fra Hjallese

Fabrikant Poul Poulsen fra Polfyr i Hjallese havde for 50 år siden valgt at afhænde sin virksomhed til direktør H. Christensen. Poul Poulsen havde siden firmaets start i 1936 arbejdet med blandt andet udviklingen af lyssignaler og havde i tidens løb leveret 45 signaler til Odense og omegn. Kvaliteten og driftssikkerheden af lyssignaler var vigtig, da liv og død kunne afhænge af det. Derfor var arbejdet med at teste signalerne, før de blev sat op i trafikken, meget grundigt. Signalerne var således afprøvet på fabrikken mod ekstreme vejr- og vindforhold og mod rystelser, lysspændinger og meget mere. Her ses fabrikant Poul Poulsen (til venstre) kigge på indmaden i det nyeste signal, der var opsat på ringvejen i Odense. I midten ses driftsleder Svend Hermann og til højre direktør H. Christensen, der skulle føre virksomheden videre. (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).

Som abonnent kan du få adgang til alle udgaver af Fyens Stiftstidende siden 1772. Log in på fyens.dk og vælg e-avisen.