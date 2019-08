Der var næsten sydlandsk stemning på havnen i Kerteminde for 50 år siden, da det halve Kerteminde og et par tusinde sommergæster var samlet til havnefest. Her var de vidne til blandt andet kapsejlads i optimistjoller og dystløb mellem kendte politikere som f.eks. de to folketingsmedlemmer Jørgen Peder Hansen, Socialdemokratiet, og Jens Peter Jensen, Venstre. De to lokale politikere blev roet ud i havnebassinet i to joller roet af festklædte fiskere. Dysten mellem de to folketingsmænd endte med en sejr til Jens Peter Jensen (til højre), da denne efter et par virkningsløse udfald tog en kold pilsner frem og tog en slurk, hvorefter han tilbød sin modstander en tår. Den venlige gestus var dog en fælde, og da Jørgen Peder Hansen (til venstre) rakte ud efter øllen, var han et let offer for et velrettet lansestød. Her ses de to politiske modstandere kort før dystens afgørelse. (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).

