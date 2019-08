August 1969: Fire gamle rockdrenge som pladejury

Avisen havde for 50 år siden hver måned en pladejury til at give deres anmeldelser af nogle udvalgte pladeudgivelser. August måneds pladejury bestod af fire tidligere rockdrenge, nemlig Mogens Petersen, tidligere singleguitarist i The Cliffters og The Floor, Gert Andersen, tidligere bassist og guitarist i The Chesters, Steen Wittrock, tidligere saxofonist i The Swingin Rockmen og The Chesters, og Per Olesen, tidligere trommeslager i James and His Jamesmen. De fire musikere skulle anmelde pladerne, Elvis In Memphis, af Elvis Presley, Colosseums Those Who Are About To Die Salute You og Georg Harrisons Wonderwall Music. Her ses pladejuryen siddende på gulvet med en stak plader. Fra venstre er det Mogens Petersen, Per Olesen, Gert Andersen og Steen Wittrock. (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).

