August 1969: Bladbude besøger bladhuset

Henved 300 fynske bladbude besøgte for 50 år siden bladhuset ved Gråbrødre Plads i Odense, hvor Fyens Stiftstidende, Fyns Tidende og Morgenposten blev fremstillet. Her fik budene en rundtur og et indblik i, hvordan de aviser, de bar rundt til læserne, blev produceret. Her ses en gruppe af bladbudene iagttage en typograf, der er i færd med at sætte en tekst til morgendagens avis. (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).

