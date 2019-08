August 1959: Skyttegrave på Flakhaven

Flakhavens vestlige side lignede for 60 år siden noget, der kunne lede tankerne hen på en skyttegrav. Der skulle lægges et nyt højspændingskabel fra Gråbrødre Plads til Klingenberg, og herfra skulle der lægges forskellige lavspændingskabler ud til forbrugerne, fortalte direktør P. Frederiksen fra elværket. Dagens billede giver et godt indtryk af omfanget af gravearbejdet. Kunderne til Fyens Disconto Kasse og P.A. Kruuses materialhandel skulle holde tungen lige i munden, når de ville besøge de to virksomheder (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).

