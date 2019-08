August 1959: Sejle op ad åen

Et besøg i Odense i sommerhalvåret er ofte forbundet med en sejltur på åen. Således også for 60 år siden, da 275 børn fra Hornslet gæstede byen. Ud over at besøge H.C. Andersens Hus fik de også en dejlig sejltur i åfartens kendte, hvide både. Juli måneds usædvanligt fine vejr havde betydet hele 11.000 passagerer mod kun 3.000 året før, fortalte bådejer Vonsild Sørensen. På dagens billede står han til venstre med en stor del af de gæstende børn, mens en af deres lærere står til højre med en mappe i hånden (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).

Som abonnent kan du få adgang til alle udgaver af Fyens Stiftstidende siden 1772. Log in på fyens.dk og vælg e-avisen.