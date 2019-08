August 1959: Palle Lykke sejrede på hjemmebane

4.000 begejstrede tilskuere jublede, da parret Palle Lykke-Kay Werner for 60 år siden vandt en par-omnium for professionelle på Odense Cykelbane. Med storartet kørsel af Palle Lykke i udskilningsløbet, som han vandt, men også i de afsluttende 10 km med motorpace, hvor han på trods af, at makkeren Kay Werner punkterede to gange, alligevel formåede at køre en andenplads hjem, hvilket var nok til den endelige sejr. Det belgiske storpar Rik van Steenbergen-Emile Severeyns blev nummer to, og Bendy Pedersen-Jan Buis besatte tredjepladsen. Dagens billede er taget ved starten af første afdeling. Rytterne er fra venstre Bendy Pedersen, Jan Buis, Holland, Pierre Caudot, Frankrig, Bent Ole Retvig, Henri Zitek, Frankrig, og nederst Kay Werner. Søde engelske og franske balletpiger assisterede som afsættere (Fyns Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).

